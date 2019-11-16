ضمن حملة هذا هو الإسلام.. قوافل دعوية لـ أوقاف الشرقية بالعاشر وفاقوس.. صور

نظمت مديرية أوقاف الشرقية قافلتين دعويتين موسعتين الأولى بمدينة العاشر من رمضان ترأسها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية والثانية بمركز فاقوس ترأسها الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والشيخ محمد محمود خاطر مدير الدعوة بالمديرية.
تأتي هذه القوافل ضمن خطة مديرية أوقاف الشرقية الدعوية المكثفة لتنشيط العمل الدعوي وتصحيح المفاهيم في إطار حملة وزارة الأوقاف هذا هو الإسلام وذلك بالتنسيق الكامل مع منطقة وعظ الشرقية.
وكان الشيخ "زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية قد أكد ضرورة تنشيط العمل الدعوي في إطار حملة "هذا هو الإسلام" للتوعية بتعاليم الدين الإسلامي، مضيفًا أن المديرية نظمت 3 قوافل دعوية جابت مساجد مراكز الزقازيق وأبو حماد والقرين والصالحية الجديدة، مشيرا إلى أنه تأتي سلسلة القوافل الدعوية ضمن برنامج دعوي مكثف أعدته مديرية أوقاف الشرقية خلال شهر ربيع شهر ميلاد الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالتنسيق الكامل مع منطقة وعظ الشرقية.