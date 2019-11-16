ضمن حملة هذا هو الإسلام.. قوافل دعوية لـ أوقاف الشرقية بالعاشر وفاقوس.. صور

نظمت مديرية أوقاف الشرقية قافلتين دعويتين موسعتين الأولى بمدينة العاشر من رمضان ترأسها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية والثانية بمركز فاقوس ترأسها الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والشيخ محمد محمود خاطر مدير الدعوة بالمديرية.





تأتي هذه القوافل ضمن خطة مديرية أوقاف الشرقية الدعوية المكثفة لتنشيط العمل الدعوي وتصحيح المفاهيم في إطار حملة وزارة الأوقاف هذا هو الإسلام وذلك بالتنسيق الكامل مع منطقة وعظ الشرقية.



