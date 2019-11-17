مسكنات وخرق للوائح .. هاني حتحوت يهاجم اتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة سيراميكا والزرقا.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يضع نفسه في حسابات صعبة بعد قراره بإعادة بمباراة سيراميكا والزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري والتي تحدد لها الأربعاء المقبل.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة كالعادة حاول أن يرضي جميع الأطراف، وأنه لا يميل إلى ترضية كل الأطراف وفي النهاية تكون مسكنات فقط، وخرق للوائح.



وأضاف حتحوت، أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي كانت من المفترض أن يتم خوضها يوم الاثنين الماضي وسيراميكا ذهب إلى أرض الملعب، فيما لم يذهب الزرقا واعتبر منسحبا مع تغريمه 20 ألف جنيه واعتبار سيراميكا فائزا.



وأشار الإعلامي هاني حتحوت إلى أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قام بتعطيل قرار فوز سيراميكا كيلوباترا بالمباراة لحين الاجتماع الخاص باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ثم أصدرت قرارا بإعادة المباراة يوم الأربعاء المقبل.