بمجوهرات أنيقة.. وعد السعودية تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة السعودية وعد مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهرت وعد بإطلالة جذابة بهرت الجميع حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود والأبيض، فكان الجزء العلوي من الفستان بقماشة الكرانيش باللون الابيض، ثم انسدل ضيقًا لأسفل باللون الاسود بقماشة ستان، واعتمدت على الشعر المرفوع لأعلى "كعكة".



ومن الناحية الجمالية وضعت أحمر الشفاة والماسكرا وايشادو، واستكملت الإطلالة بإرتداء مجوهرات أنيقة حيث اسورة باللؤلؤ الابيض في اليد اليمنى واليسرى، مع ساعة جلد أسود، وخاتم وسلسلة متناسقان.