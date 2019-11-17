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في اليوم العالمي للطلاب.. 7 نصائح للمعلم لتحفيزهم على المذاكرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:12 ص
في يومه العالمي..
في يومه العالمي.. 7 نصائح للمعلم لتحفيز الطالب على المذاكرة
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حياة عبد العزيز
يحتفل العالم باليوم العالمي للطلاب في 17 نوفمبر من كل عام، وبهذه المناسبة نعرض نصائح للمعلمين، لتحفيز الطلاب على التعليم والنجاح في الدراسة، وفقًا لموقع " Vanderbilt".

- أن يكون المعلم نموذجا يحتذى به الطلاب ويساعدهم على استذكار دروسهم بطريقة حماسية، ومدهم بالطاقة.

- يجب على المعلم أن يكون مُلما بكل احتياجات الطالب داخل المدرسة، وعلى دراية بكل الخلفيات الدراسية والاهتمامات الشخصية لسهولة التعامل معه.

- استخدام طريقة العملي والأمثلة يساعد الطالب على الفهم أكثر من الطريقة النظرية التي تعتمد على الحفظ فقط.

- عمل المسابقات والمكافآت يساعد في تحفيز الطالب على المذاكرة بشكل يومي، ويحب أن يذهب للمدرسة.

- تحفيز الطلاب على المجيء للمدرسة عن طريق عمل الأنشطة داخل الفصل أو الحصص الترفيهية، وتتعدد مجالات الأنشطة حيث الثقافية والرياضية والفنية.

- مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف أمر هام، فيجب أن يتناقش المعلم مع الطلاب بطريقة أسبوعية عن كيفية تحديد الأهداف وتحقيقها وعمل جدول تحفيزي.

- يجب أن تكون الاختبارات وسيلة لإظهار ما يتقنه الطلاب ، وليس ما لم يتقنوه، وتجنب الدرجات السيئة لعدم كره الطالب في الدراسة وإعطاء الجميع الفرصة لتحقيق أعلى مستوى.
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