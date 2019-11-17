حدث ليلا .. التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة.. واعتذار صاحب فيديو السخرية من الطالب الإفريقي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.
وزير الري السوداني يعلن التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة
كشف وزير الري السوداني عن وصول الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا إلى توافق حول المدة الزمنية لملء خزان سد النهضة.
قبل رأسه.. صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي يعتذر عن الواقعة.. فيديو
نشر الشاب صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي، عبر صفحته الشخصية مقطعا جديدا وهو يقبل رأسه، بعد ظهوره معه وهو يسخر منه، وذلك بعد تعرضه للانتقاد الشديد، إثر تصرفه الطائش وغير السوي مع الشاب الأفريقي الذي يدعى ديفيد.
نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ
شهدت الإسكندرية، هطول أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع أول أيام نوة "المكنسة".
بدء تشغيل بوابة العمرة المصرية.. وزيرة السياحة: تضمن حقوق المعتمر والشركات
بدأ، اليوم الأحد، التشغيل الفعلى لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ التى أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى يوليو الماضى، لتكون المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.
ترامب يخضع لعدة فحوصات طبية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحوصات طبية يوم السبت.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أمضى ترامب أكثر من ساعتين في مركز والتر ريد الطبي الوطني في إطار الفحوصات السنوية التي يجريها الرئيس.
الداخلية الكويتية تكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن وفاة المحاسب المصري البالغ من العمر 62 عامًا، في حديقة الفروانية الخميس الماضي، كان بسبب تعرضه لسكتة قلبية أثناء ممارسة الرياضة.
صندوق الجيش الكويتي .. حرب تصريحات وبيانات بين وزيري الدفاع والداخلية
اشتعلت الساحة السياسية الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حرب التصريحات والبيانات المتبادلة بين وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بسبب ما يسمى صندوق الجيش.
أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فرصتان لتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد
يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، والتي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.
وزير الري السوداني يعلن التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة
كشف وزير الري السوداني عن وصول الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا إلى توافق حول المدة الزمنية لملء خزان سد النهضة.
قبل رأسه.. صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي يعتذر عن الواقعة.. فيديو
نشر الشاب صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي، عبر صفحته الشخصية مقطعا جديدا وهو يقبل رأسه، بعد ظهوره معه وهو يسخر منه، وذلك بعد تعرضه للانتقاد الشديد، إثر تصرفه الطائش وغير السوي مع الشاب الأفريقي الذي يدعى ديفيد.
نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ
شهدت الإسكندرية، هطول أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع أول أيام نوة "المكنسة".
بدء تشغيل بوابة العمرة المصرية.. وزيرة السياحة: تضمن حقوق المعتمر والشركات
بدأ، اليوم الأحد، التشغيل الفعلى لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ التى أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى يوليو الماضى، لتكون المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.
ترامب يخضع لعدة فحوصات طبية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحوصات طبية يوم السبت.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أمضى ترامب أكثر من ساعتين في مركز والتر ريد الطبي الوطني في إطار الفحوصات السنوية التي يجريها الرئيس.
الداخلية الكويتية تكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن وفاة المحاسب المصري البالغ من العمر 62 عامًا، في حديقة الفروانية الخميس الماضي، كان بسبب تعرضه لسكتة قلبية أثناء ممارسة الرياضة.
صندوق الجيش الكويتي .. حرب تصريحات وبيانات بين وزيري الدفاع والداخلية
اشتعلت الساحة السياسية الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حرب التصريحات والبيانات المتبادلة بين وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بسبب ما يسمى صندوق الجيش.
أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فرصتان لتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد
يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، والتي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.