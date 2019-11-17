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رياضة

امتصاص غضب الجماهير .. موعد مباراة مصر أمام جزر القمر في التصفيات الإفريقية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:03 ص
جانب من لقاء مصر
جانب من لقاء مصر وكينيا في برج العرب
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ، الاثنين المقبل.

ويستعد الفراعنة للقاء جيدا، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين المقبل 18 من الشهر الجاري على ملعب الأخير.
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