امتصاص غضب الجماهير .. موعد مباراة مصر أمام جزر القمر في التصفيات الإفريقية

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ، الاثنين المقبل.
ويستعد الفراعنة للقاء جيدا، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.
وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.
موعد مباراة مصر وجزر القمر
يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين المقبل 18 من الشهر الجاري على ملعب الأخير.
ويستعد الفراعنة للقاء جيدا، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.
وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.
موعد مباراة مصر وجزر القمر
يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين المقبل 18 من الشهر الجاري على ملعب الأخير.