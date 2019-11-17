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منوعات

أبرزهم ترامب وبوتين.. محمد صلاح ينافس زعماء ونجوم العالم على لقب شخصية العام

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مريم صليب
ينافس النجم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح على لقب شخصية هذا العالم، حيث تضمنت القائمة التي أعلنتها مجلة التايمز الأمريكية اسم المحترف المصري محمد صلاح في المنافسة على لقب شخصية هذا العام.

وفقا لما ورد في صحيفة التايم الأمريكية أن النجم المصري ضمن قائمة المنافسين على لقب شخصية هذا العام، والذي يتنافس اسمه مع زعماء العالم منهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، وماكرون، جاستن ترودو، بوري جونسون، أنجيلا ميركل، كيم جونغ أون  وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في العالم.

تضمنت القائمة أيضا عددا كبيرا من الفنانين والمغنيين والشخصيات العالمية البارزة الذي أثرت في المجتمع.

جدير بالذكر أن المجلة ستعلن عن الفائز باللقب قبل نهاية هذا العام في 11 ديسمبر المقبل.
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