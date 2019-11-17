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أخبار العالم

محمد صلاح ينافس قادة العالم على شخصية العام.. واكتتاب أرامكو ومعضلة حكومة لبنان.. أبرز أخبار صحف الإمارات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على منافسة نجم الكرة المصري محمد صلاح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين على لقب شخصية العام.

محمد صلاح ينافس ترامب وبوتين على لقب شخصية العام

وبحسب "البيان"، تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين من قبل مجلة "تايم" لشخصية العام 2019.

ونشرت المجلة قائمة بأسماء المرشحين مكونة من 100 شخص تضمنت صلاح، إضافة إلى دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، وجاستن ترودو، وبوري جونسون، وأنجيلا ميركل، وكيم جونج أون.

وضمت القائمة العديد من نجوم الفن والدراما، إضافة إلى مشاركة فرق كورية، وأمريكية بشكل مجموعات في القائمة.

ومن المتوقع أن تعلن مجلة "التايم" عن شخصية العام 2019، والقائمة الموسعة، في الحادي عشر من ديسمبر المقبل.

محمـد بـن راشـد: الإمارات ستبقى بجهـود أبنائها وبناتها ملتقىً حضاريًا وإنسانيًا وتجاريًا

وبحسب "البيان"، تنطلق اليوم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": «نطلق أحد أكبر معارض الطيران في العالم، معرض دبي للطيران، 160 دولة و1300 شركة و165 طائرة مدنية وعسكرية، في دورته الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار».

وأضاف: «نتطلع لدورة استثنائية في دبي وورلد سنترال.. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات».

إعلان النطاق السعري لطرح أرامكو وبدء الاكتتاب فعليا

وبحسب البيان، انطلق صباح اليوم الاكتتاب الفعلي لأرامكو السعودية، حيث أعلنت الشركة عن النطاق السعري للاكتتاب بين 30 ريالا و32 ريالا.

ويبدأ اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو اليوم عند الحد الأعلى وهو 32 ريالا.

وأوضحت أن حجم طرح اكتتاب أرامكو يبلغ 1.5% من إجمالي الأسهم.

وقيم النطاق السعري للاكتتاب، أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

مشاورات الحكومة اللبنانية تسقط في محظور التسميات الخلافية

وبحسب "الخليج"، أنهى الحراك الشعبي، الذي يشهده لبنان شهره الأول، ودخل في الثاني، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حلحلة، واستمر الشارع في منحاه التصعيدي، فيما سقطت المفاوضات الجارية على المسار الحكومي في محظور التسميات الخلافية، ضمن لعبة سياسية باتت مكشوفة، يُمارَس فيها تقاذف مريب لكرة العرقلة والتفشيل بين الجبهات السياسية.

في هذه الأجواء، يبدو الواقع اللبناني مضبوطًا على غليان من دون سقف، بما ينذر، بتفاقم الأمور، وعلى الرغم من أن الحراك، أمس، تواصل في هدوء، ولم يتخلله قطع للطرقات، فإن الحركة التي انطلقت من عكار بواسطة ما سُمي «بوسطة الثورة»، التي كان مقررًا أن تجوب الساحل اللبناني وصولًا إلى صور مرورًا بمحطات عديدة على طول الساحل، لم تلق ترحيبًا في الجنوب اللبناني من قبل الحركة الاحتجاجية، بينما دعا ناشطون إلى تظاهرات حاشدة في ساحتي «رياض الصلح» و«الشهداء» وسط بيروت وباقي المناطق اللبنانية، اليوم الأحد تحت شعار «أحد الشهداء»، الذي يوافق اليوم الـ31 على بدء الاحتجاجات.

وفي السياسة، لا يوجد موعد محدد بعد للاستشارات النيابية المُلزمة بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وإن كانت أجواء القصر الجمهوري توحي باستعدادات رئاسية؛ لتحديد هذا الموعد في القريب العاجل، ولعل المناخات السلبية التي سادت في الساعات الأخيرة على إثر طرح اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، وما رافق ذلك من انعكاسات في الشارع وتحركات اعتراضية عليه من قبل الحراك الشعبي في أكثر من منطقة، هي التي فرضت التريّث في تحديد موعد الاستشارات، علمًا أنّ بعض القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، كانت قد وُضعت في أجواء أنّ انطلاق الاستشارات الملزمة سيبدأ غدًا، الاثنين.

وتبعًا للأجواء العنيفة، التي أعقبت طرح اسم الصفدي، والتي ترجمت بتحركات صدامية في الشارع، وبهجوم عنيف عليه من قبل مكونات الحراك الشعبي، فإنّ ذلك، بحسب المصادر نفسها، قد قَلل من حظوظه، التي أصبحت شبه معدومة.

"خليفة الإنسانية" تقدم 5.5 مليون درهم لـ "الأونروا" لدعم التعليم في غزة

وبحسب "الاتحاد"، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قدمت المؤسسة دعمًا قيمته خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" لتنفيذ مشروع توزيع مستلزمات وأدوات مدرسية على طلبة مدرستي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الابتدائية للبنين والابتدائية المشتركة في شمال غزة.
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