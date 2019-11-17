حفاظا علي حياته.. سر ارتداء محمد راجح الابيض لاول مرة في محاكمته بقتل البنا

كشف المحامي احمد مهران، عن سر ارتداء المتهم الرئيسي محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا بالملابس البيضاء في ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا دون غيره من المتهمين، حيث أكد أن السبب في تغيير ملابس محمد راجح هو أن جهات التنفيذ قامت بترحيل راجح من قسم الشرطة إلى السجن العمومي وذلك بسبب الضغط الجماهيري والإعلامي والتجمعات التي تحدث في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة.





وأكد أن ذلك الأمر دفع جهات التنفيذ الى ترحيل المتهم للسجن العمومي حفاظا على حياته، ولأن السجن العمومي لا يجوز التواجد بداخله إلا بأرتداء أحد الألوان الثلاثة ، الاحمر الإعدام والأزرق للمحكوم عليه بعقوبة والأبيض لمن هو محبوس إحتياطي وهو نفس حالة محمد راجح لذلك حضر المتهم من السجن العمومي وهو يرتدي اللون الأبيض.





وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت تشديدات امنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين وعلي راسهم محمد راجح و3 اخرين قتلو محمود البنا.





وكان محمود البنا قد لقي مصرعه علي يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة ٣ من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتي لفظ أنفاسه الأخيرة لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.



