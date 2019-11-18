لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ المنشية بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

تزخر الإسكندرية بالعديد من المناطق التاريخية، ومن بينها منطقة المنشية التي تقع وسط المدينة، ورغم شهرتها وأهميتها إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.



ويعتبر أبرز معالم منطقة المنشية هو ميدان محمد علي والذي يطل على مجموعة من الشوارع منها "شارع نوبار باشا" و"شارع السبع بنات" وهو أحد أقدم وأكبر ميادين المدينة، حيث يتوسطه حديقة الميدان التي يتوسطها تمثال برونزي ضخم لمؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا.



يوجد بالميدان مباني متعددة منها مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية (سراي الحقانية سابقا) التي تم انشاؤها العام 1886. أيضا يوجد قصر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.



يقول محمد عبد اللطيف، باحث دكتوراة فى الإرشاد السياحي، أن أسم المنشية إشتق من أسم المصمم المعماري للميدان الإيطالى "مانشيني".



وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مانشيني بدأ في تصميم وتخطيط الميدان فى عهد محمد على باشا وإشتهر بإسم ”ميدان القناصل ” لوجود العديد من القنصليات فيه مثل قنصلية فرنسا والسويد.



وأشار إلى أن ميدان المنشية قد شهد عدد من الأحداث التاريخية الشهيرة منها خطاب شهير للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954 فيما يعرف تاريخيًا بـ حادثة المنشية.



وأشار "عبد اللطيف"، إلى أن الميدان طوله حوالى450م وعرضه 100م، في نص الميدان نرى تمثال لمحمد علي باشا والى مصر فوق حصانه، نحته النحات الفرنسي "جوكمار" بتكلفة وصلت لـ2 مليون فرانك.