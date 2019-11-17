وزير التعليم: النظام الجديد يتطلب الاعتماد الكلي على الموضوعات المتحررة في امتحان عربي أولى ثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد الدراسة والبحث فيما يخص مطالب بعض معلمي اللغة العربية بعدم اعتماد امتحانات الصف الأول الثانوي على أسئلة الموضوعات المتحررة فقط، وضرورة إدخال أسئلة عن الموضوعات المقررة أيضا معها، فقد تم التوصل إلى أن اشتمال الامتحان على موضوعات مقررة يتعارض مع المنظومة الجديدة للتقويم؛ لأن المنظومة الجديدة للتقويم تقوم على قياس المهارات.



وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: أن موضوعات القراءة المقررة على الطلاب في الكتاب المدرسي ليس هدفها أن يتم امتحان الطالب في محتواها، بل أنها تهدف للتدريب على المهارات اللغوية، التي تأتى في الامتحان لقياس المهارات اللغوية التي تدرب عليها التلميذ فى شكل موضوعات قراءة متحررة.



وأخيرًا أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكتاب الخاص بالقصة المقرر في اللغة العربية على الصف الأول الثانوي، غير متاح حاليا على موقع وزارة التربية والتعليم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، وأضاف الوزير أن هذا الكتاب متاح الآن على موقع بنك المعرفة المصري.



وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب مناشدات من المعلمين تطالب بألا يعتمد امتحان اللغة العربية بالصف الأول الثانوي على الموضوعات المتحررة فقط.



حيث قال أشرف معروف: نحن كمعلمين لغة عربية نطالب بأن يشتمل امتحان اللغة العربية الخاص بالصف الأول الثانوي، على نص متحرر ونص مقرر، وموضوع قراءة متحرر وآخر مقرر، ليتم الاستفادة مما يتم تدريسه للطلاب في الكتاب المدرسي.



وأضاف معروف: أن الطلاب حينما يعلمون أن النص أو الموضوع المقرر في الكتاب لن يأتي في الامتحان لا يعتنون به، مؤكدًا أن فكرة الموضوعات المتحررة جيدة دون شك، ولكن ياليت يضاف إليها أسئلة عن الموضوعات المقررة في الامتحان لتعم الفائدة.



ومن جانبه .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الرد والتفاعل مع هذه المناشدة على جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب.



حيث قال وزير التربية والتعليم: وصلت رسالتك يا فندم وندرسها حاليا.