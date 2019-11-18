دعاء الاستيقاظ من النوم بـ 28 كلمة حرص رسول الله على الدعاء بها ليلا

دعاء الاستيقاظ من النوم

دعاء الاستيقاظ من النوم ليلاً دون سبب محدد وقد يعرف بمسمى دعاء تقلب النوم وفيه قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح ، أن دعاء الاستيقاظ من النوم ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا استيقظ في الليل يدعو الله سبحانه وتعالى بثمانية وعشرين كلمة، وليس دعاء الاستيقاظ من النوم فقط هو ما حرص عليه –صلى الله عليه وسلم- وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- حريصًا على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، كما أنه داوم على أذكار الصباح والمساء، ودعاء الله دائمًا عند النوم وعند الاستيقاظ وعن السفر وعند دخول البيت والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه، فلكل مكان وكل وقت وكل مناسبة لها دعاء وذكر خاص، حتى عند الاستيقاظ في الليل فهناك دعاء الاستيقاظ من النوم .

دعاء الاستيقاظ من النوم فعنه أوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في سُنن أبي داود، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ دَعَا، وقَالَ : «لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

دعاء الفزع من النوم

دعاء الفزع من النوم ورد في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه؛ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات‏:‏ ‏«‏أعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبهِ وَشَرِّ عِبادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ وأنْ يَحْضُرُونِ‏»‏ قال‏:‏ وكان عبد اللّه بن عمرو يعلمهنّ مَنْ عقل من بنيه، ومَنْ لم يعقل كتبه فعلقه عليه‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن‏.‏ وعن دعاء الفزع من النوم في رواية ابن السني‏:‏ جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فشكا أنه يفزعُ في منامه، فقالَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏«إذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ‏:‏ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللّه التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَمنْ شَرّ عِبادِهِ، وَمِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وأنْ يَحْضرُونِ‏» ‏ فقالها، فذهب عنه‏.‏

دعاء الرؤيا الحسنة

دعاء الرؤيا الحسنة فيها روي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه؛ أنه سمع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم يقول‏:‏ ‏«‏إذَا رَأى أحَدُكُمْ رُؤْيا يُحِبُّها، فإنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعالى، فَلْيَحْمَدِ اللَّه تَعالى عَلَيْها وَلْيُحَدّثْ بِها‏»، كما ورد عن دعاء الرؤيا الحسنة في رواية أخرى: «‏فَلا يُحَدِّثْ بِها إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإذَا رأى غَيْرَ ذلكَ مِمَّا يَكْرَهُ فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّها وَلا يَذْكُرْها لأحَدٍ فإنها لا تَضُّرُّهُ‏»، كما روي كذلك في دعاء الرؤيا الحسنة في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي قَتادة رضي اللّه عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏«‏الرُّؤْيا الصَّالِحَةُ‏» وفي رواية ‏«‏الرُّؤْيا الحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطانِ، فَمَنْ رأى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمالِهِ ثَلاثاً وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطان، فإنهَا لا تَضُرُّهُ‏»‏ وفي رواية ‏«‏فَلْيَبْصُقْ‏»‏ بدل‏:‏ فلينفثْ، والظاهر أن المراد النفث، وهو نفخ لطيف لا ريق معه‏».

دعاء الرؤيا السيئة

دعاء الرؤيا السيئة فيما روي في صحيح مسلم عن جابر رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏«‏إِذَا رأى أحَدُكُمُ الرُّؤيا يَكْرَهُها فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسارِهِ ثَلاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ باللَّه مِنَ الشَّيْطانِ ثَلاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كانَ عَلَيْهِ‏‏»، وعن دعاء الرؤيا السيئة روى الترمذي أيضًا من رواية أبي هريرة مرفوعاً‏:‏ ‏«‏إذَا رأى أحَدُكُمْ رُؤْيا يَكْرهَها فَلا يُحَدِّثْ بها أحَداً وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ‏»، كما جاء عن دعاء الرؤيا السيئة في كتاب ابن السني وقال فيه‏:‏ ‏«إذَا رَأى أحَدُكُمْ رُؤْيا يَكْرَهُها فَلْيَتْفُلْ عن يَسَارِهِ ثَلاث مَرَّاتٍ، ثُمَّ ليَقُلِ‏:‏ اللَّهمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ وَسَيِّئاتِ الأحْلامِ؛ فإنَّهَا لاَ تَكُونُ شَيْئاً‏»‏.

ما يقولُ إذا قُصَّتْ عليه رُؤيا

ما يقولُ إذا قُصَّتْ عليه رُؤيا روي في كتاب ابن السني؛ أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏«‏مَنْ قال له رأيت رؤيا، قال‏:‏ خَيْراً رَأيْتَ وخَيْراً يَكُونُ‏"‏ وفي رواية ‏"‏خَيْراً تَلْقاهُ، وَشَرَّاً تَوَقَّاهُ، خَيْراً لَنا، وَشَرّاً على أعْدَائِنا، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَمِينَ»‏‏.‏‏