صابرين تخلع الحجاب.. ردود أفعال واسعة من رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أثارت الفنانة صابرين الجدل بين متابعيها بعد خلعها للحجاب ونشر صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بشعر أشقر.
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "ياخسارة" و"الحجاب أفضل أو الاحترام زي ما بتسميه" و "بتلبسي الحجاب لية لما هتقلعيه" و "بجد ولا هزار قلعتي الحجاب" و "حرام عليكي تضيعي نفسك متقلديش" و" قمررر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "ياخسارة" و"الحجاب أفضل أو الاحترام زي ما بتسميه" و "بتلبسي الحجاب لية لما هتقلعيه" و "بجد ولا هزار قلعتي الحجاب" و "حرام عليكي تضيعي نفسك متقلديش" و" قمررر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.