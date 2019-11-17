ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صابرين تخلع الحجاب.. ردود أفعال واسعة من رواد السوشيال ميديا .. شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
أثارت الفنانة صابرين الجدل بين متابعيها بعد خلعها للحجاب ونشر صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بشعر أشقر.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "ياخسارة" و"الحجاب أفضل أو الاحترام زي ما بتسميه" و "بتلبسي الحجاب لية لما هتقلعيه" و "بجد ولا هزار قلعتي الحجاب" و "حرام عليكي تضيعي نفسك متقلديش" و" قمررر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بين الجفاف والغرق.. ما تأثير سد النهضة الإثيوبي على السودان؟

لعنة الرباط الصليبي .. ضربتان موجعتان للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

أسعار كيا اليوم في مصر من الوكيل بعد تخفيض جراند سيراتو grand cerato 2020

صابرين لـ صدى البلد: خلع الحجاب أمر شخصي وحريصة على الاحتشام

حفاظا علي حياته.. سر ارتداء محمد راجح الابيض لاول مرة في محاكمته بقتل البنا

احذروا الملح واكثروا من الشاي.. 5 تصريحات لـ جمال شعبان تثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

على رأسها ريشة.. منة فضالي تبهر الجمهور بـ فستان جريء.. شاهد

ما بين الحجاب والباروكة .. 20 صورة أثارت الجدل لـ صابرين بعد خلع الطرحة