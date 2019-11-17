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أخبار العالم

روحاني يصدر قرارا عاجلا لتهدئة تظاهرات البنزين في إيران

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قرار جديد له في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العارمة في البلاد بسبب قرار الحكومة برفع سعر البنزين لاكثر من 3 اضعافه.

وبحسب "إيران إنترناشونال"، اعلن روحاني عن البدء في تقديم مساعدات معيشية للمواطنين الإيرانيين ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقال روحاني إن القرار جاء بالتوافق مع قادة السلطات الثلاث، في محاولة منه لتخلية جانبه أمام الشعب الذي يهتف "الموت لروحاني".

وأضاف أنه من حق الناس أن يعترضوا على أوضاعهم، ويجب عدم السماح بزعزعة أمن المواطنين في الدولة".

وتابع:"لم يكن أمامنا إلا ثلاثة خيارات، زيادة الضرائب أو زيادة نسبة تصدير النفط أو زيادة أسعار البنزين، فقمنا باختيار الخيار الثالث كحل وسط".

وتشهد إيران مظاهرات عارمة مناهضة للحكومة في أكثر من 70 مدينة، بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن الاحتجاجات التي اندلعت على مدار اليومين الماضيين شهدت اعمال تخريب ونهب لأكثر من 100 بنك ومتجر.

وبحسب وسائل الإعلام، وصل عدد القتلى في التظاهرات إلى 36 شخصا، واعتقلت السلطات أكثر من 1000 آخرين.
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