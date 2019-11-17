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فن

محمد رشاد : تتر مسلسل واحة الغروب من أحلى الأغنيات .. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:11 م
محمد رشاد
محمد رشاد
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رشاد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يغنى فيه اغنية تتر مسلسل "واحة الغروب".

وعلق محمد رشاد على الفيديو قائلا : "من أحلى التترات اللي بحبها و بحب أغنيها، تتر مسلسل واحة الغروب، برافو وائل الفشني".

"واحة الغروب" مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر الفائزة بـجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، من إنتاج العدل جروب، تأليف مريم نعوم وهالة الزغندى، إخراج كاملة أبو ذكرى، وشارك في بطولته خالد النبوى، منة شلبى، أحمد مجدى، سيد رجب، ركين سعد، كارول الحاج والفنانة القديرة رجاء حسين.
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