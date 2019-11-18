دانا حمدان تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد

شاركت الفنانة دانا حمدان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت دانا حمدان، الصورة بتقنية الابيض والاسود بـ فستان أسود كت، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث جمعت شعرها الاسود بتسريحة الكحكة الجذابة، ولم تتكلف دانا حمدان في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة لإكمال إطلالتها،



يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



المسلسل من إنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

