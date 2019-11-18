بالروج الأحمر.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة وساحرة.



وأطلت لقاء الخميسي، وهي ترتدي فستان أسود مشجر وبأكمام طويلة وقصير، وانتعلت حذاء باللون الاسود، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط دائري وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت لقاء الخميسي، ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.