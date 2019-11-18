ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالروج الأحمر.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:34 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة وساحرة.

وأطلت لقاء الخميسي، وهي ترتدي فستان أسود مشجر وبأكمام طويلة وقصير، وانتعلت حذاء باللون الاسود، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط دائري وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت لقاء الخميسي، ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.
بالروج الأحمر.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

ساحرة وأنيقة.. نرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

بالأسود اللامع.. شيماء سيف تتألق بفستان من تصميم سامو هجرس

بالشعر الأصفر .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بلوك جديد

فستان مشجر.. جوهرة تبهر متابعيها على إنستجرام بإطلالة جريئة.. شاهد

فورمال وألوان.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة

ترشيحاتنا

دعاء في الصلاة من 26 كلمة داوم عليه رسول الله بين التشهد والتسليم

اخبار الفن.. صابرين تخلع الحجاب وتعلق : أمر شخصي .. سر بكاء حلا شيحة.. ورسالة شريهان لـ عادل إمام

المتظاهرون يشعلون النيران في البنك الوطني بالعاصمة الإيرانية.. فيديو

تحذيرات من ارتفاع كبير في أعداد ضحايا التظاهرات في إيران

شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة نورهان عبر إنستجرام

هل ستأتي بورش 718 كايمان الكهربائية بقوة 400 حصان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور