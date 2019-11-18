جبروت دعاء.. تزوجت أبو الحجاج ونامت مع هشام في بيت واحد.. تفاصيل جريمة العار بالأقصر

استسلمت فتاة صعيدية لشيطانها وأقبلت على الزواج من شاب عرفيا بينما كانت متزوجة من آخر، في واقعة هزت الصعيد بأكمله.



القصة بدأت حينما تلقى مركز شرطة القرنة الأقصر بلاغًا من "أ. م" والد الفتاة يبلغ من العمر 50 عامًا، عامل ومقيم بقرية المريس، يفيد تغيب ابنته "دعاء" والتي تبلغ من العمر 21 عامًا عن منزلها بتاريخ 11 من الشهر الجاري.



الوالد أبلغ عن اختفاء ابنته بعدما خرجت مع خطيبها "أبو الحجاج. م" 28 عامًا، عامل ومقيم بمدينة قوص بقنا والذي قام بعقد قرانها، لحضور حفل خطبة أحد أقاربه.



الفتاة استغلت تلك الفرصة وهربت ولم يستدل على مكانها ، فزاد قلق الزوج والأب ما دفعهم لإبلاغ الشرطة ظنا منهما أنها قد اختطفت.



حضرت المتهمة إلى قسم شرطة القرنة يوم 14 أي بعد البلاغ بثلاثة أيام من الشهر الجاري ، بصحبة "هشام. ح" يبلغ من العمر 20 عامًا، عامل ومقيم الأقصر.



وهناك اعترفت الفتاة أنها لم تتعرض للاختطاف، وأنها سافرت إلى القاهرة بصحبة المدعو "هشام"، وتزوجت عرفيًا منه، وأقاما معًا بمنزل واحد، لتقع الصدمة على والدها وزوجها .



تحرر بذلك المحضر رقم 4530 مركز القرنة ، وتم العرض على نيابة غرب الأقصر التي قررت حبس الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهام لها بتعدد الأزواج .

