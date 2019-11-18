واحد عرفي والتاني شرعي .. قصة صعيدية جمعت بين زوجين بالأقصر

قررت نيابة غرب الاقصر حبس فتاة 15 يوميا على ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهام لها بتعدد الازواج .



وكان قد تلقى اللواء ايمن راضي مدير امن الاقصر اخطارا بتحرير مواطن يدعى ، "أحمد. م" 50 عاما من قرية المريس التابعة بلاغا يفيد باختفاء نجلته "د.ا.م" عن المنزل وذلك ، عقب خروجها مع زوجها لحضور حفل خطبة إحدى أقاربه مشيرا بان نجلته معقود قرانها فقط ولم يتم بعد زفافها .



وبعد التحريات تبين ان الفتاة كانت قد سافرت الى محافظة القاهرة بصحبه شاب يدعى "هشام. ح" عامل ومقيم بغرب الأقصر، وتزوجته بعقد عرفي.



وتم القبض على الفتاة والشاب واحالتهما الى النيابة العامة التى وجهت تهمة تعدد الأزواج للفتاة بعد الزواج بشاب عرفيا، رغم عقد قرانها سابقا بآخر.



وتحرر محضرا بذلك وجارى التحقيق معها.