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توك شو

2 مليون جنيه عقوبة العروض الوهمية فى البلاك فرايداي.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
الصحف
الصحف
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توك شو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
حماية المستهلك : 2 مليون جنيه عقوبة العروض الوهمية فى البلاك فرايداي
صدي البلد
تجديدًا للخطاب الدينى .. الأوقاف : 2020 عام الكتاب المرئي و المسموع
المبتدا
السجيني: التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سرطان يجب بتره.
اليوم السابع
الغرفة التجارية: تخفيض سعر الفائدة يزيد من التوسع فى الا ستثمار.
اخبار اليوم
السياحة : لدينا 250 ألف غرفة فندقية و 100 ألف تحت الإنشاء.
الشروق
وزير الزراعة لـ النواب: خصصنا 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع بـ 10 دول إفريقية.
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