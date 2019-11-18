2 مليون جنيه عقوبة العروض الوهمية فى البلاك فرايداي.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
حماية المستهلك : 2 مليون جنيه عقوبة العروض الوهمية فى البلاك فرايداي
صدي البلد
تجديدًا للخطاب الدينى .. الأوقاف : 2020 عام الكتاب المرئي و المسموع
المبتدا
السجيني: التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سرطان يجب بتره.
اليوم السابع
الغرفة التجارية: تخفيض سعر الفائدة يزيد من التوسع فى الا ستثمار.
اخبار اليوم
السياحة : لدينا 250 ألف غرفة فندقية و 100 ألف تحت الإنشاء.
الشروق
وزير الزراعة لـ النواب: خصصنا 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع بـ 10 دول إفريقية.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
حماية المستهلك : 2 مليون جنيه عقوبة العروض الوهمية فى البلاك فرايداي
صدي البلد
تجديدًا للخطاب الدينى .. الأوقاف : 2020 عام الكتاب المرئي و المسموع
المبتدا
السجيني: التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سرطان يجب بتره.
اليوم السابع
الغرفة التجارية: تخفيض سعر الفائدة يزيد من التوسع فى الا ستثمار.
اخبار اليوم
السياحة : لدينا 250 ألف غرفة فندقية و 100 ألف تحت الإنشاء.
الشروق
وزير الزراعة لـ النواب: خصصنا 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع بـ 10 دول إفريقية.