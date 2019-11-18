كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم.. لحظة إطلاق نار على تجمع عائلي في كاليفورنيا.. فيديو

أعلنت الشرطة الامريكية، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في حفل مدينة فريسنو في كاليفورنيا.



ووفقا لشبكة "nbcnews"، قالت الشرطة إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، 4 منهم لقوا مصرعهم؛ وذلك عندما فتح شخص النار على عائلة كانت متجمعة في فناء خلفي لمنزل في مدينة فريسنو بكاليفورنيا، مساء أمس الأحد.



وأوضحت الشرطة أن بعض الضحايا كانت حالتهم حرجة في المستشفيات.



قال نائب رئيس شرطة المدينة، مايكل ريد، إنه تم العثور على 3 أشخاص مقتولين في موقع الحادث، فيما توفيت ضحية رابعة في المستشفى.



قال الملازم في الشرطة، بيل دول، إنه لم يتم التعرف على أي مشتبه به في حادث إطلاق النار في جنوب شرق فريسنو، والذي تم الإبلاغ عنه قبل الساعة 8 مساء بفترة قصيرة.



وقال إن العائلة والأصدقاء كانوا يشاهدون لعبة كرة قدم في الفناء الخلفي عندما تسلل شخص أو أكثر وبدأوا في إطلاق النار عليهم.













