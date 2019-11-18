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توك شو

الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية خلال 72 ساعة المقبلة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
الأرصاد
الأرصاد
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توك شو
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، وتحديدًا خلال 72 ساعة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، صباح البلد، المذاع على قناة، صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الجو فى الساعات الأولى من الصباح يكون باردا وعلينا ارتداء الملابس الثقيلة.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن البلاد تشهد شبورة على معظم المناطق، وعلينا السير بالسيارات بسرعات منخفضة.

وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن الكتلة الهوائية التي تؤثر على مصر تأتي حاليًا من جنوب أوروبا.
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