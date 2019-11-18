بالحجاب وبدونه .. 10 صور تبرز جمال صابرين

فاجأت الفنانة صابرين، جمهورها بنشر صورة لها بدون إرتداء الحجاب، وأثارت الصورة جدلا واسعا من قبل جمهورها بين مؤيد ومعارض لهذا الفعل.



وكانت صابرين، قد ارتدت الحجاب منذ عدة سنوات، ثم أصبحت تجسد الأدوار التي تقوم بها في الأعمال الفنية وهي ترتدي "باروكة"، والتي لاقت بسببها هجوما كبيرا جدًا من قبّل الجمهور، فخرجت عن صمتها حينها وقالت:"انا كنت في فترة محجبة لكن دلوقتي أنا مش محجبة أنا محتشمة".



وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها .



وموقع صدي البلد الاخباري، إذ يرصد 10 صور بالحجاب وبدون للفنانة صابرين ...

