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محافظات

ضبط نصف طن سكر و١٢٠٠ زجاجة زيت مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:19 م
محمد الطحاوي
أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل أول وزارة تموين الشرقية استمرار تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق بهدف ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت وكيل أول وزارة تموين الشرقية قيام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تفتيشية مفاجئة على بقالى التموين بمركز منيا القمح وتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

وأضافت أنه تم تحرر المحضر رقم ١٧١٠ ج منيا القمح ضد "ر ع" تاجرة تموين لتحميلها سلع تموينية بغرض التصرف فيها بالسوق السوداء بمبلغ ٢٧١٥٠ جنيها بكمية ٥٠٠ كيلو سكر تموين بالإضافة إلى ١٢٠٠ زجاجة زيت طعام و١٠٠ كرتونة مخبأة فى مخزن بجوار المحل كما تم تحرير المحضر ١٧١١ ج بمنيا القمح ضد ح م ا تاجر تموين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وتم تحرير المحضر ١٧١٢ ج بمنيا القمح ضد ا م تاجرة تموين لعدم إعلانها عن أسعار السلع وتحرير المحضر ١٧١٣ ج منيا القمح ضد ى ع م لعدم إعلان أسعار البقالة وتحرير المحضر ١٧١٤ ج منيا القمح ضد ح م ع لعدم إعلانه عن أسعار بقالة.
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