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حوادث

تأجيل إعادة محاكمه متهمي أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ 5 ديسمبر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:30 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لجلسة ٥ ديسمبر المقبل.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
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