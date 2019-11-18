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رياضة

مهرجان الفرص للفراعنة.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين مصر وجزر القمر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:56 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الاول بين منتخبي مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا فى الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وبدأ منتخب مصر بالضغط المتواصل علي وسط ملعب جزر القمر للاستحواذ عليه ولإدراك هدف مبكر.

وتلقي كهربا تمريرة رائعه من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليسددها كهربا بقوة وتصطدم بالعارضة فى الدقيقة التاسعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء لجزر القمر ، بعدما أخطأ الحارس فى لمس الكرة مرتين من ضربه مرمي فى الدقيقة 11.

وأهدر قفشة فرصة هدف لمنتخب مصر بعد تلقيه عرضيه رائعه من طارق حامد لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية لتمر أعلي العارضة فى الدقيقة 13.

وأخطأ احمد حجازي فى الدقيقة 19 ليستغلها مهاجم جرز القمر لينفرد بمرمي منتخب مصر ويسددها بقوة ليتصدي لها محمد الشناوي علي مرتين.

وتراجع منتخب مصر امام الضغط المتواصل من جانب جزر القمر مما اضطر لاعبي الفراعنه الاعتماد علي الكرة الطويلة خلف دفاع جرز لاستغلال سرعة كهربا وتريزيجيه.

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