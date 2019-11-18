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محافظات

قاتل شهيد الشهامة.. أمن المنوفية يكشف موعد ترحيل محمد راجح إلى سجن عمومي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أن المتهم محمد راجح المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا شهيد الشهامة ابن مركز تلا يتم احتجازه بسجن شبين الكوم ولم يتم ترحيله الى أحد السجون العمومية.

وأضاف، أن المتهم لن يتم ترحيله هو والمتهمين الا بعد الجلسة النهائية والنطق بالحكم في قضية مقتل محمود البنا، موضحا أن محمد راجح سيتم ترحيله إلي احد السجون العمومية لبلوغه السن القانوني بينما سيتم ترحيل باقي المتهمين الثلاثة الى مؤسسة الاحداث.

وأشار، إلى أنه من المفترض ان يكون محمد راجح واعوانه في سجن تلا ولكن بسبب حساسية القضية يتم احتجازه حاليا بقسم شبين الكوم وسط حراسة أمنية مشددة لان القضية تدور في محكمة شبين الكوم الجزئية وحتي يتم تأمينه جيدا حال طلبه للنيابة أو حضوره جلسات المحاكمة.

يذكر ان أمس الاحد شهد ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا علي يد محمد راجح واعوانه الثلاثه حيث تم تأجيل الجلسة إلى جلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم في جلسة علنية.

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