قاتل شهيد الشهامة.. أمن المنوفية يكشف موعد ترحيل محمد راجح إلى سجن عمومي



وأضاف، أن المتهم لن يتم ترحيله هو والمتهمين الا بعد الجلسة النهائية والنطق بالحكم في قضية مقتل محمود البنا، موضحا أن محمد راجح سيتم ترحيله إلي احد السجون العمومية لبلوغه السن القانوني بينما سيتم ترحيل باقي المتهمين الثلاثة الى مؤسسة الاحداث. وأضاف، أن المتهم لن يتم ترحيله هو والمتهمين الا بعد الجلسة النهائية والنطق بالحكم في قضية مقتل، موضحا أنسيتم ترحيله إلي احد السجون العمومية لبلوغه السن القانوني بينما سيتم ترحيل باقي المتهمين الثلاثة الى مؤسسة الاحداث.



وأشار، إلى أنه من المفترض ان يكون محمد راجح واعوانه في سجن تلا ولكن بسبب حساسية القضية يتم احتجازه حاليا بقسم شبين الكوم وسط حراسة أمنية مشددة لان القضية تدور في محكمة شبين الكوم الجزئية وحتي يتم تأمينه جيدا حال طلبه للنيابة أو حضوره جلسات المحاكمة. وأشار، إلى أنه من المفترض ان يكونواعوانه في سجن تلا ولكن بسبب حساسية القضية يتم احتجازه حاليا بقسم شبين الكوم وسط حراسة أمنية مشددة لان القضية تدور فيوحتي يتم تأمينه جيدا حال طلبه للنيابة أو حضوره جلسات المحاكمة.



يذكر ان أمس الاحد شهد ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا علي يد محمد راجح واعوانه الثلاثه حيث تم تأجيل الجلسة إلى جلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم في جلسة علنية.







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أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أن المتهمالمتهم الرئيسي بقتل محمود البناابن مركز تلا يتم احتجازه بسجن شبين الكوم ولم يتم ترحيله الى أحد السجون العمومية.