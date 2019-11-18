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رياضة

غانا تواصل صحوتها وتحقق الفوز الثانى على التوالى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز المنتخب الغاني على مضيفه ساوتومي وبرينسيب بهدف مساء اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية على ملعب ناشيونال 12 يوليو.

وسجل هدف غانا الوحيد جوردان أيو في الدقيقة الثانية والخمسين من ركلة جزاء.

الفوز هو الثاني على التوالي لغانا في المجموعة الثالثة لتتصدر الترتيب بست نقاط، وتجمد ساوتومي وبرينسيب بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.

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