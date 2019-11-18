مشاكل بالجملة.. وائل جمعة يهاجم لاعبي منتخب مصر ويقدم حلا لـ الكرة المصرية



وتعادل منتخب مصر مع منتخب جزر القمر دون أهداف في ثاني مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.



وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة إنه لا يوجد لاعب داخل منتخب مصر يملك الحمية والروح للقتال على الكرة.



وأضاف: "يوجد لاعبون لديهم روح ولديهم إمكانات ولكن التقصير واضح، وتابع: "المنتخب ليس ملك لاعب ولا مدرب معين".



وأكمل: "منتخب جزر القمر خطورته كانت أكبر من خطورة منتخب مصر، والدليل على ذلك أن الشناوي هو نجم المباراة".



وقال: "منتخب مصر لديه مشاكل عديدة، وتحدثنا فيها كثيرًا، ولكن حل منتخب مصر هو الجمهور، الجمهور هو عصب الكرة في مصر وقادر على خلق لاعب دولي قادر على تحمل ضغوطات واللعب في أفريقيا.

هاجم وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب التعادل مع منتخب جزر القمر.