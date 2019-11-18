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أخبار البلد

السيسي خلال زيارته للبوندستاج: علاقات صداقة متميزة تربط بين مصر وألمانيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، عن تقديره لزيارة البرلمان ولقائه بفولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج مجددا، وذلك في إطار وتطلع لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز أواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معربًا عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة.
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