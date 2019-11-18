بعد التعادل مع جزر القمر .. ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب جزر القمر سلبيًا بدون أهداف بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في جزر القمر في ثاني مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وبعد تعادل اليوم تصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، من الفوز والتعادل في أول جولتين، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني مؤقتًا بنقطتين من تعادلين، وخلفه منتخب كينيا بنقطة وحيدة، ويتذيل الترتيب توجو بدون نقاط.



وينتظر منتخبا كينيا وتوجو مباراتهم اليوم الاثنين التي ستنطلق في السادسة مساءً لتحديد الملامح النهائية للمجموعة السابعة.



