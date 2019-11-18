فيديو جديد يفضح نزوات الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث .. شاهد

بعد ادعاء الأمير أندرو نجل الملكة اليزابيث، بأنه يتجنب إظهار المشاعر العامة وأنه لم يشارك ابدًا في العلاقات المشبوهة التي كان يقوم بها صديقه الملياردير الأمريكي المتوفي جيفري إبستين، كشف فيديو جديد نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، عن الأمير أندور وهو يرقص بطريقة حميمية مع مجموعة من الشابات الجميلات خلال حفل أقيم بمدينة سان تروبيه" الفرنسية.



ويظهر الأمير أندرو في حفل نظمه قطب النبيذ كلود أوت في منطقة الريفيرا الفرنسية في يوليو 2008، بعد أسابيع فقط من محاكمة صديقه المشين جيفري إبستين بتهمة الاتجار في فتاة دون السن القانونية وإجبارها على ممارسة الرذيلة.



وبالرغم من محاولة الأمير تبرئة نفسه عبر لقائه بشبكة بي بي سي البريطانية، اذيع منذ أيام قليلة، فيديو عن الأمير البريطاني وهو في حالة مزرية مرتديًا قميصا أبيض وهو في حالة سكر داخل قاعة رقص ومعه امرأتان و يتبادل الرقصات معهما.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوليو 2007 ، صور الأمير اندرو وهو يحتضن عددًا من النساء، في مشهد يظهر مدى انحرافه.



