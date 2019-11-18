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أصل الحكاية

جلبت له العار.. ماذا بين ملكة جمال إسرائيل وعمرو واكد ؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:07 م
عمرو واكد وجال جادوت
عمرو واكد وجال جادوت
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أحمد سالم
ارتبط إسم الممثل المصري عمرو واكد مؤخرا بـ الإسرائيلية جال جادوت المعروفة بعصبيتها للكيان الصهيوني ومجابهتها للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة.

أعلن عمرو واكد مشاركته في فيلم wonder woman الجزء الثاني والذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية، وهو ما سيفتح النار على الممثل عمرو واكد المقيم خارج مصر هاربا من الملاحقة الأمنية عقب محاولته لإثارة الشغب واتهامه بنشر الأكاذيب والشائعات وإحداث فوضى في الشارع المصري.

مشاركة عمرو واكد مع الممثلة الإسرائيلية في فيلم سينمائي من المؤكد لن يمر بسلام على المواطنين في الوطن العرب، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل على المستوى الفني والشعبي، بعيدا عن الرسميات التي تحكمها الإتفاقيات الدولية.

انتقادات جماهيرية وُجهت لعمرو واكد جميعها حملت أوجه المقارنة بين بدايات الممثل التي جسد من خلالها دور الشاب الفدائي جهاد في فيلم أصحاب ولا بيزنس، وبين انتهاء الحال به مع ممثلة إسرائيلية منبوذة عربيا.

من هي جال جادوت

جال جادوت هي ممثلة اسرائيلية ولدت في الأراضي الصهيونية عام 1985، وخدمت عامين في الجيش الإسرائيلي حيث تفتخر بذلك في حديثها دائما.

حصلت جال جادوت على لقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004 وانطلقت بعدها لتعمل في مجال الموضة والأزياء، ونجحت في تحقيق انتشار واسع كعارضة أزياء.

بدأت التمثيل من خلال دور في مسلسل تلفزيوني إسرائيلي يدعى Bubot، وبدأت مسيرتها في Hollywood بعد أن تم ترشيحها لدور Gisele في فيلم Fast & Furious.

ومن أشهر أدوار جال جادوت دور البطولة إلى جانب توم كروز وكاميرون دياز في فيلم Knight & Day، وأدت دور Wonder Woman لأول مرة في فيلم Batman v Superman.

وفي الأخير لعبت جال جادوت دور البطولة المنفردة لأول في فيلمها Wonder Woman، والذي ستؤدي جزءا ثانيا منه بمشاركة الممثل المصري عمرو واكد.
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