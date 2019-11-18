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توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: ربع الشعب المصرى اشترك في حفر قناة السويس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:21 م
أسامة ربيع رئيس هيئة
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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قسم التوك شو
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس بدأ 1859 واستمر لمدة 10 سنوات، وربع الشعب المصرى اشترك في حفرها.

وتابع: ساهم في حفرها مليون شخص وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ونصف مليون نسمة واستشهد منهم 120 ألف شخص أثناء حفر قناة السويس وكان حفر القناة حلم ومن استطاع تحقيقه هم المواطنون المصريون .

وأضاف " ربيع " خلال تصريحات تليفزيونية، أننا لم نتوقف على وجود قناة السويس القديمة ولكننا طورنا هذه بحفر قناه السويس الجديدة، كما أن السفن العملاقة التي لم تكن تمر من قناة السويس القديمة أصبحت تمر اليوم من قناة السويس الجديدة.

وأشار " ربيع " إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان يمر في اليوم حوالي 42 سفينة ولا يتعدى 45 سفينة، أما اليوم فيمر من 65 الي 70 سفينة ، والجدير بالذكر أن في شهر أغسطس الماضي مرت 82 سفينة وهذا ان دل فيدل على أن قناة السويس الجديدة لها أهمية.

وأوضح " ربيع " أن عمق قناة السويس القديمة 42 قدما، أما قناة السويس الجديدة عمقها 66 قدما، وهذا ساعد السفن الضخمة على المرور، والتي تتجاوز حمولتها 224 ألف طن لم تكن تعبر القناة القديمة.
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