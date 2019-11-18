ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المحكمة العليا الأمريكية تحظر مؤقتا استدعاءات الكونجرس في قضية سجلات ترامب الضريبية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:33 م
ترامب
ترامب
Advertisements
أ ش أ
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، قرارا مؤقتا بحظر أوامر استدعاء أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بالكونجرس بخصوص قضية الحصول على السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي نشر نسخة من حكم المحكمة العليا، أن القرار القضائي الذي حظر استدعاءات الكونجرس بشكل إداري مؤقتا يرجع إلى عدم تقديم كلا الجانبين في الدعوى الوثائق القانونية اللازمة للبت في القضية.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الحالي سيتم تأجيل حكم المحكمة الابتدائية الذي يُلزم شركة المحاسبة "مازارس يو إس أيه"، المسؤولة عن إدارة حسابات ترامب منذ وقت طويل، بتقديم السجلات المالية للرئيس الأمريكي، وذلك حتى تقرر المحكمة العليا قبول استئناف ترامب على الحكم.

ولفت الموقع إلى أن ترامب طالب المحكمة العليا الأمريكية بحماية سجلاته المالية من كلا محققي مجلس النواب ومكتب المدعي العام لمنطقة منهاتن بولاية نيويورك، والذي يجري تحقيقات جنائية في قضية السجلات الضريبية لترامب.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الردع واجب.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة التنمر ضد شاب أفريقي

خالد الغندور يستعين بـ جوارديولا للدفاع عن حسام البدري

أخبار الرياضة | منتخب مصر في خطر .. يوسف البلايلي مقابل محمود علاء في الزمالك .. ورمضان لـ جماهير مصر: "مستنينكم"

بعد التعادل مع جزر القمر.. فرص مصر فى التأهل إلى أمم أفريقيا 2021

بعد غياب.. مي عز الدين تظهر في إطلالة تكشف خسارة وزنها

ردنا في الملعب.. شوقي غريب يدافع عن مصطفى محمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد