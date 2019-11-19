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أخبار البلد

مفتي الجمهورية يعزي رئيس الإمارات في وفاة أخيه سلطان بن زايد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
مفتي الجمهورية يعزي
مفتي الجمهورية يعزي رئيس الإمارات في وفاة أخيه سلطان بن زايد
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب المفتى عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق.

ودعا مفتي الجمهورية، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان، و«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».
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