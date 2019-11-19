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رياضة

عدلي القيعي: جزر القمر علمت علينا.. والجبلاية تدار من مديريها السابقين.. تفاصيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
صدى البلد
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نور عادل
هاجم عدلي القيعي، مسئول لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" جزر القمر علمت علينا بالبلدي كده، لم يخرج أحد من الجهاز الفني أو اتحاد الكرة يعرفنا من هي جزر القمر ويحلل أداء اللاعبين ويكشف نقاط القوة والضعف".

وأضاف عدلي القيعي: "جزر القمر تضم العديد من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات عالية".

وأوضح عدلي القيعي: " الشخص الذي كان يدير الكرة المصرية سابقا، يديرها الآن من وراء الستارة، واللجنة الخماسية لم تحدث أي طفرة، ونفس الأزمات السابقة ما زالت متواجدة، من عدم انتظام بطولة الدوري، وتأجيل مباريات، وغياب دور لجنة الانضباط".
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