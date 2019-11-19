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منوعات

بعد زيارتها الأخيرة لها.. اعرف موعد وتفاصيل حفل كاتي بيري في مصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
كاتي بيري - Katy
كاتي بيري - Katy perry
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نهى حمدي
يبدو أن احتفالات رأس السنة ستأخذ شكلا وطعما مختلفا هذا العام، فأمام أهرامات الجيزة، ستقف المغنية الأمريكية "كاتي بيري" Katy Perry، في حفل غنائي ضخم، مقرر له في 31 ديسمبر المقبل.

ونشر "Event" على فيس بوك، يدعو محبي المغنية الأمريكية كاتي بيري، للاستعداد لحضور حفلها الضخم أمام أهرامات الجيزة في 31 ديسمبر المقبل، والذي سيبدأ في الساعة 11 مساءً وحتى الـ 1 صباحًا.

ولم يحدد القائمون على الحفل، أسعار التذاكر حتى الآن.

وتنظم الحفل شركة "Cairo theater"، والتي كتبت على صفحتها :" قريبًا، سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بـ حفل كاتي بيري في مصر، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أي أخبار تصدر خارج هذه الصفحة".

وكاتي بيري من المغنيات الأجنبيات التي ركزت في أغنية لها على الديكور والميك أب الفرعوني.

ويشار إلى أن كاتي بيري كانت في مصر، منذ أيام، في زيارة استمرت 4 أيام، قضتهم في واحة سيوة بمحافظة مطروح، رفقة أصدقائها وعائلتها.
بعد زيارتها الأخيرة لها.. اعرف موعد وتفاصيل حفل كاتي بيري في مصر
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