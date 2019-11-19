خدمت في الجيش الإسرائيلي برغبتها .. من هي جال جادوت بطلة فيلم عمرو واكد الجديد

مشاعر من الغضب والكراهية انتابت المصريون بعدما اعلن عمرو واكد عن انضمامه لفيلم 1984 wonder woman التي تقوم ببطولته الممثلة الاسرائيلية جال جادوت، حيث طالب البعض بإسقاط الجنسية المصرية عنه بسبب مواقفه المعادية لمصر سواء السياسية او الشخصية.



وما لا يعرفه الكثيرون عن جال جادوت انها خدمت في الجيش الاسرائيلي بناء على طلبها لعامين وتدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ولدت جال جادوت في اسرائيل لاب مهندس وأم مدرسة.



درست الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الاسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال اسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة.



تزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma، بدأت مشوارها في هوليوود بعدما شاركت في أحد أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious.



شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.