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أخبار البلد

الخارجية تنجح في صرف تعويضات المواطنين شهداء رافعة الحرم المكي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:10 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أكد هشام فتحي القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة بالتوصل إلى استلام عدد 20 شيكا من إجمالي 27 شيكا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين جراء حادث رافعة الحرم المكي، والذي كان منذ اللحظة الأولي محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات.

في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمالا لمتابعة حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف عام 2015 ميلاديًا/1436 هجريًا، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية، وبالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة مع وزارة الخارجية السعودية في الرياض وفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

وفي هذا الإطار فإن القنصلية العامة تؤكد استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية استكمالا لإصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.


وتعلن القنصلية العامة فى جدة لجميع المستفيدين قانونا والمستحقين بأنه سيتم استلام وصرف التعويضات المستحقة تحت إشراف مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية ، وتؤكد ضرورة المتابعة مع القنصلية العامة من كل ذي صفة وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة رقم 00966126652487 أو تليفون العمليات علي مدار 24 ساعة رقم محمول 00966500054094 .


هذا وتؤكد القنصلية العامة استمرارها في دورها لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.
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