فريق أهلي 18 سنة يواجه طلائع الجيش في مرتبط السلة

يلتقي فريق الناشئين لكرة السلة بالنادي الأهلي«18 سنة» اليوم الثلاثاء مع فريق طلائع الجيش في إياب دور الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وتنطلق المباراة في الخامسة مساء، على صالة الجيش ويسعى الأهلي لتكرار الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب بنتيجة 94-52، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.



وشهد مران الأهلي تركيزا كبيرا من جانب أسامة السيد مدرب الفريق على العديد من الجوانب الخططية والفنية وتحفيز اللاعبين لتقديم عرض قوي وحسم المباراة.



