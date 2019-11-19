ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق أهلي 18 سنة يواجه طلائع الجيش في مرتبط السلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة السلة بالنادي الأهلي«18 سنة» اليوم الثلاثاء مع فريق طلائع الجيش في إياب دور الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء، على صالة الجيش ويسعى الأهلي لتكرار الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب بنتيجة 94-52، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وشهد مران الأهلي تركيزا كبيرا من جانب أسامة السيد مدرب الفريق على العديد من الجوانب الخططية والفنية وتحفيز اللاعبين لتقديم عرض قوي وحسم المباراة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال الطائرة بالأهلي يواجه الطيران في الدوري اليوم

بعد أحداث القمة .. نقل مباراة مرتبط سلة الأهلي وطلائع الجيش

أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 13-11-2019

فريق يد 2002 بالأهلي يستضيف الفيوم في بطولة الدوري

دور الـ8 من دوري المرتبط لكرة السلة.. الأهلي يواجه طلائع الجيش والزمالك أمام سموحة

أهلي 18 سنة يلتقي طلائع الجيش في مرتبط السلة

ترشيحاتنا

الموت كاد يحصدهم.. انهيار خشبة مسرح براقصين باليه خلال نهاية عرضهم

خد بالك من الفيشة.. أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

جاريدو: مواجهة الأهلي لا تشغلني.. وهدفي حصد الألقاب مع النجم الساحلى

وفاة ملاكمة كيك بوكس بعد إصابتها في رأسها خلال إحدى مباريات المصارعة .. صور

بسبب مصطفى محمد.. هجوم زملكاوي على أحمد بلال وتصريحات غاضبة من شوقي غريب

تمنح لـ 6 فروع.. تفاصيل جائزة الإعلام السعودي في عامها الأول بالرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد