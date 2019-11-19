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تعليم

لبيب سالم: تقارب العلم والأدب ضرورة لإنتاج المعرفة لبقاء حضارة الشعوب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
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احمد علي
افتتحت كلية الآداب جامعة طنطا ، اليوم، الموسم الثقافي بقسم اللغة العربية وآدابها للعام الجامعى 2020/2019 بندوة تثقيفية بعنوان "رحلتي العلم والأدب"، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.

حاضر في الندوة الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم وعضو اتحاد كتاب مصر ، والدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية.

وأكد الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية في كلمته التي القاها ، أن الدكتور محمد لبيب سالم قامة علمية كبري ونموذج يحتذى به فى رسالته العلمية وأبحاثه ، كما استعرض مسيرته العلمية والأدبية .

وقال "سالم" إنه مدين لجامعة طنطا صاحبة الفصل في مسيرته الحياتية والعلمية والأدبية، مؤكدًا أن العلم ضرورة للواقع، في حين أن الأدب إحدى مقومات الجمال الذي يصون العلم ليتذوقه الناس، لافتًا الي ان تقارب العلم والأدب ضرورة لإنتاج المعرفة لبقاء حضارة الشعوب .

أدار الندوة الدكتور أسامه البحيرى الأستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية ، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ورؤساء لأقسام العلمية ، ونخبة من المثقفين و الأدباء وحشد كبير من الطلاب .

وفي نهاية الندوة قام عميد الكلية بإهداء درع الكلية للدكتور محمد لبيب سالم ، كما قام الدكتور عبدالكريم جبل بإهدائه درع قسم اللغة العربية.
لبيب سالم: تقارب العلم والأدب ضرورة لإنتاج المعرفة لبقاء حضارة الشعوب
لبيب سالم: تقارب العلم والأدب ضرورة لإنتاج المعرفة لبقاء حضارة الشعوب
لبيب سالم: تقارب العلم والأدب ضرورة لإنتاج المعرفة لبقاء حضارة الشعوب
لبيب سالم: تقارب العلم والأدب ضرورة لإنتاج المعرفة لبقاء حضارة الشعوب
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