كواليس اجتماع سري بين الإخوان وإيران لاستهداف السعودية .. شاهد

عرضت فضائية " مداد نيوز"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل اجتماع سري بين تنظيم الإخوان الإرهابي وإيران في تركيا من أجل استهداف المملكة العربية السعودية.



وكشف التقرير وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية كشفها موقع "انترسبت" ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز "الأمريكية، وتكشف تلك الوثائق عن اجتماع سري بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان عقد في عام 2014 من أجل استهداف المملكة.



وحضر اللقاء إبراهيم منير ومصطفى ندا ومحمود العبيري من الإخوان، ومن تنظيم الحرس الثوري وفد برئاسة أحد النواب الكبار ودار الاجتماع حول توحيد الصفوف بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعناصر تنظيم الإخوان في اليمن من أجل منح الإخوان مكاسب في المنطقة .



واعترف نائب المرشد العام للإخوان "إبراهيم منير"، بما نشرته مجلة "انترسبت" الأمريكية عن اللقاء الذي جمع قيادات الإخوان ومسؤولين إيرانيين في تركيا.

