بيت العائلة المصرية: الجميع سعيد بوجود السيسي بألمانيا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية، إن الجميع سعيد بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بألمانيا، موضحًا أن الجالية المصرية احتفلت بعيد ميلاد الرئيس فى ألمانيا.



وأضاف علاء ثابت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامي، محمد الباز، أن الرئيس السيسي وصل ألمانيا يوم الأحد وتم عمل 3 وقفات لتأييده.



وأشار علاء ثابت، إلى أنه تم عمل وقفة أمام مبنى الإقامة، ووقفة لحظة تواجده مع الرئيس الألمانى، ووقفة أمام المستشارية، وهناك وقفه غدًا.



وأوضح أنه تم الاحتفال بالرئيس السيسي وتم شراء تورتة عليها صورة .

