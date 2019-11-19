تعرف على قائمة شرف منتخب مصر الأوليمبى بعد الصعود للأولمبياد

نجح المنتخب المصرى الأوليمبى في الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب جنوب أفرقيا بثلاثية نظيفة أحرزهم عبدالرحمن مجدى هدفان و رمضان صبحى هدف فى الدور قبل النهائي من البطولة المقامة على الأراضى المصرية وصعوده للنهائي و بالتالى صعوده مباشرةً للأولمبياد.



وتصدر المنتخب المصرى مجموعته برصيد تسع نقاط بعد الفوز فى مبارياته الثلاثة على مالي بهدف نظيف ثم غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.



ويقود المنتخب المصرى جهاز فنى مكون من:

شوقي غريب مدير فني

معتمد جمال مدرب عام

محمد شوقي و ووائل رياض مدربين مساعدين

أسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى



وتضم قائمة شرف المنتخب المصري من اللاعبين كلًا من:



عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وفى الدفاع أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد أبو الفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي والوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي وخط الهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسى.

