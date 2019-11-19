أهلي ٢٠٠٠ يفوز على شباب الأميرية بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ في الفوز على مضيفه مركز شباب الأميرية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من بطولة منطقة القاهرة.



وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق العربي جمال وكرم النقيب ومحمد حسام “ميدو” في الدقائق ٢٨ و ٥٢ و ٧٧ من عمر المباراة.



بهذه النتيجة واصل فريق الأهلي ٢٠٠٠ سلسلة الانتصارات المتتالية حيث وصل إلى فوزه السادس، ليرفع رصيده إلى ١٨ نقطة بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى منشية حلوان ٩ – صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، مسجلًا ٣٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

