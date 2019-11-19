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رياضة

فضل: هذا الجيل سيعالج هزة المنتخب الأول .. وسيحصد البطولة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:50 م
لاعبو المنتخب الأولمبي
لاعبو المنتخب الأولمبي
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محمد رشاد
أبدى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الأولمبي على الفوز بكأس الأمم تحت 23 سنة بعد تأهلهم للأولمبياد.

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وصرح فضل عبر إذاعة الشباب والرياضة "طموحنا متجدد، والآن نفكر في الفوز بكأس البطولة، وهذا الفريق قادر على تحقيق الإنجاز وإسعاد الشعب المصري، نحن شعب عاطفي، الجماهير حضرت بكثافة لأنها شعرت برجولة لاعبي المنتخب الأوليمبي، فالجماهير تقدر الأداء الجيد".

وتابع "هذا الجيل سيدعم المنتخب الأول الذي تعرض لهزة بعد كأس الأمم الإفريقية في يوليو الماضي، وبالتأكيد نحن بحاجة لوقت لتجاوز ما حدث".

وأشار محمد فضل "اتحاد الكرة السابق له دور كبير جدا، والعلاقة معهم جيدة جدا، ورئيسه هاني أبوريدة أعتبره بمثابة أبي، فهو قامة في الكرة العالمية، ومنحني فرصة لأكون مديرا للبطولة، أبارك للشعب المصري وإن شاء الله الفترة القادمة ستكون أفضل".


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