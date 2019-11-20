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رياضة

عمار حمدي: مركزي في المنتخب الأوليمبي ليس مهماً.. وحققنا هدفنا بالتأهل.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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عمرو ابوبكر
تحدّث عمار حمدي، لاعب المنتخب الأولمبي، عن تأهل الفراعنة الصغار لـ أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء.

وقال عمار حمدي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الحمد لله على النتيجة والأداء في البطولة".

وأضاف عمار حمدي، "كنا مركزين ومصممين على إننا مانروحش الجمهور زعلان، الناس محتاجة تفرح، والمهم إننا فرحناهم".

وأكمل عمار حمدي، "هدفنا بعد البطولة دي ان كلنا نكون في المنتخب الأول، اللي مع المنتخب الأول لعيبة كبار، لكن لينا هدف إننا نصب في النهاية في المنتخب الأول".

واختتم عمار حمدي، تصريحاته: "قبل البطولة لعبت في مركز الظهير الأيمن، في أول وتاني ماتش لقيت نفسي خط وسط، مش مهم هلعب في مركز إيه، المهم أمثل منتخب مصر، ونكسب، ونتأهل، وده اللي حصل".
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