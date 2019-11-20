عمار حمدي: مركزي في المنتخب الأوليمبي ليس مهماً.. وحققنا هدفنا بالتأهل.. فيديو

تحدّث عمار حمدي، لاعب المنتخب الأولمبي، عن تأهل الفراعنة الصغار لـ أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء.





وقال عمار حمدي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الحمد لله على النتيجة والأداء في البطولة".





وأضاف عمار حمدي، "كنا مركزين ومصممين على إننا مانروحش الجمهور زعلان، الناس محتاجة تفرح، والمهم إننا فرحناهم".





وأكمل عمار حمدي، "هدفنا بعد البطولة دي ان كلنا نكون في المنتخب الأول، اللي مع المنتخب الأول لعيبة كبار، لكن لينا هدف إننا نصب في النهاية في المنتخب الأول".



