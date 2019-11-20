تعرف على المتأهلين الـ 20 إلى يورو 2020 مع تبقي الملحق

تأكد وصول 20 منتخبًا بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة يورو 2020، مع تبقي 4 منتخبات، حيث يلعب 8 منتخبات دور الملحق.









وتقام منافسات الأمم الأوروبية 2020 للمرة الأولى في 12 دولة مختلفة، علمًا بأن مواجهتي الدور نصف النهائي والنهائي، في شهر يوليو 2020.





وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى بطولة يورو 2020 كالآتي:





النمسا





بلجيكا





كرواتيا





التشيك





الدنمارك





إنجلترا





فنلندا





فرنسا





ألمانيا





إيطاليا





هولندا





بولندا





البرتغال





روسيا





إسبانيا





السويد





سويسرا





تركيا





أوكرانيا





ويلز



