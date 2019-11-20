غلب السقعة.. جهز نفسك وبيتك لبرودة الشتاء في 3 خطوات

بدأت النسمات الباردة تعلن قدوم فصل الشتاء، وتبدأ معها الاستعدادات المختلفة التي يقوم بها الناس تمهيدًا للضيف الذي يستمر معهم 3 أشهر، وفي هذه الأثناء يبحث الأشخاص عن طرق لإبقاء منازلهم وأجسادهم دافئة على الدوام.





أسهل طريقة لمحاربة الطقس البارد ليست بوضع قبعات من الصوف وارتداء جواكيت ثقيلة أو تناول كوب من الشاي، ولكن هناك أمورًا أخرى عليك أخذها في الاعتبار، وتقدم صحيفة Express.co.uk عدة طرق للتدفئة في أشهر الخريف والشتاء.





1- المفروشات ووضع الأسرة:





احرص على اقتناء أغطية أسرة ثقيلة ومن الصوف ووضعه أقرب إلى بشرتك خلال فصل الشتاء، فقد تمنع من فقدان الجسم حرارته، كما تمنع الأرق الناتج عن الاستيقاظ بسبب الشعور بالبرد.





كما يجب على الأشخاص الحريصين على التدفئة بإبقاء أسِرَّتهم بعيدًا عن الجدار، حيث تتشبث البرودة بالأسطح.





2- التركيز على تغيير درجة حرارة الجسم:





معظم الناس يتجهون لتشغيل المدفئة خلال فصل الشتاء، والتي يمكن أن تصل فاتورة الكهرباء كبيرة، فعند تشغيل المدفئة ستنتظر طويلًا حتى يتم تسخين الغرفة، فإذا كنت تريد التدفئة بشكل سريع، قم رفع درجة حرارة الجسم عن طريق لبس ملابس ثقيلة جدا أو البطاطين أو شرب السوائل الدافئة مثل الشاي أو الشوكولاته الساخنة.





3- حماية النوافذ الخاصة بك:



